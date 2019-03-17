В Швеции у пассажирского самолета во время полета сломался двигатель

В Швеции у пассажирского самолета во время полета сломался двигатель

У пассажирского четырехмоторного самолета Avro RJ, следовавшего из стокгольмского аэропорта Бромма в Мальме, во время полета сломался двигатель, сообщает Aftonbladet со ссылкой на издание Sydsvenskan.

Примерно в середине полета, когда бортпроводники начали подавать кофе, пассажиры услышали громкой хлопок, после чего увидели через иллюминаторы языки пламени. Несмотря на это, лайнер планово приземлился в аэропорту Мальме.

Самолет принадлежит авиакомпании BRA, на его борту было 80 пассажиров. Как пишет Expressen, несколько человек жаловались на плохое самочувствие, боль в ушах и проблемы со слухом.

По словам представителя авиакомпании Анны Солтроп, пилот решил продолжить полет, поскольку остальные три двигателя самолета были исправны.​

Что именно стало причиной поломки, не известно, по факту аварии началось техническое расследование.