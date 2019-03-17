В Канаде на молодежном турнире по хоккею произошла массовая драка

В Канаде на молодежном турнире по хоккею произошла массовая драка

На молодежном турнире по хоккею в канадском городе Миссиссога произошла массовая драка между участниками двух команд, сообщает Global News.

Инцидент произошел 13 марта на Iceland Arena после матча в рамках 48-го турнира под эгидой Little Native Hockey League. Видео, на котором запечатлена потасовка, опубликовано в Instagram.

https://www.instagram.com/p/Bu_L7Y7lXEi/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=embed_video_watch_again

В драке, по данным СМИ, участвовал тренер одной из команд. На место происшествия вызвали сотрудников полиции и службы безопасности.

В результате инцидента никто не пострадал, никого из участников потасовки не задержали. Однако полиция начала расследование по факту произошедшего.