СМИ сообщили о госпитализации режиссера Марлена Хуциева

Народного артиста СССР, 93-летнего режиссера Марлена Хуциева поместили в реанимацию одной из московских больниц. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Союза кинематографистов России.

«Марлен Мартынович в реанимации», — сообщил собеседник агентства.

В конце 2018 года Хуциева госпитализировали вместе с супругой Ириной Соловьевой. Тогда режиссер отказывался ложиться в больницу без жены, переживая за ее самочувствие. Супруга режиссера скончалась 4 января в реанимации.

Хуциев — лауреат Государственной премии и обладатель множества наград, в том числе и зарубежных фестивалей. Среди самых известных работ Хуциева — киноленты «Весна на Заречной улице» (1956 год), «Мне двадцать лет» (1964 год), «Июльский дождь» (1966 год) и многие другие. За фильм «Мне двадцать лет» он получил специальный приз Венецианского кинофестиваля. Картина также получила номинацию на «Золо​того льва».