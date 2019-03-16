Военные ЗВО обезвредили в Петербурге боеприпасы времен ВОВ

Военнослужащие инженерно-саперного подразделения Западного военного округа (ЗВО) обезвредили и вывезли из жилого дома в Санкт-Петербурге три 50-мм минометные мины времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщили РБК в пресс-службе Западного военного округа.

«Инженерно-саперное подразделение Западного военного округа обезвредило и вывезло из помещений жилого дома в Санкт-Петербурге три минометные 50-мм мины времен Великой Отечественной войны, прекрасно сохранившиеся с тех лет», — отметили в пресс-службе ЗВО.

Кроме того, специалисты провели дополнительную инженерную разведку прилегающей местности для обнаружения подобных предметов. Найденные боеприпасы были вывезены на полигон для дальнейшего уничтожения.