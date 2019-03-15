В Тюменской области столкнулись 22 машины

В Тюменской области произошло массовое ДТП с участием 22 автомобилей, сообщает ГУ МЧС по региону.

«На объездной автодороге, в районе поселка Боровский Тюменского района, произошло массовое столкновение 22 автомобилей», — говорится в сообщении. По данным ведомства, в аварии пострадали четыре человека, трое из них госпитализированы.

По информации УМВД по региону, инспекторы ГИБДД организовали реверсивный проезд по одной полосе.

«Тюменская линия» со ссылкой на пресс-секретаря департамента здравоохранения Тюменской области Татьяну Малыгину передает, что у пострадавшей женщины открытая черепно-мозговая травма, она находится в реанимации. «У одного мужчины подозрение на сотрясение головного мозга, у другого — рана головы», — добавила она.

В конце января на трассе М-2 «Крым» из-за снегопада произошло несколько ДТП с участием более 30 автомобилей. В результате столкновений никто не пострадал. После аварии был организован объезд участка Симферопольского шоссе.

