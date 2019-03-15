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General Electric $13 (+25,97%) прогноз UBS к 26.02.20 Купить
Apple $210 (+15,53%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 11.03.20 Купить
Tesla $345 (+21,78%) прогноз Deutsche Bank к 31.01.20 Купить
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На Октябрьской железной дороге произошел сбой в движении электричек

Два поезда дальнего следования — «Сапсан» № 766 и «Невский экспресс» № 748 — задерживаются из-за технической неисправности на участке Москва Товарная — Химки Октябрьской железной дороги, сообщили в пресс-службе ОЖД.

Кроме того, из графика выбились десять пригородных поездов.

Как отметили в пресс-службе, неисправность обнаружили в 13:35 мск, время задержки не превышает часа. Специалисты работают над сокращением отставания поездов, добавили в ОЖД.

13 февраля на Курском направлении Московской железной дороги (МЖД) приостановили движение в сторону Москвы из-за остановки поезда по техническим причинам. После отбуксировки электрички движение восстановили.

Теги: Октябрьская железная дорога, сбой в движении поездов
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