На Октябрьской железной дороге произошел сбой в движении электричек

На Октябрьской железной дороге произошел сбой в движении электричек

Два поезда дальнего следования — «Сапсан» № 766 и «Невский экспресс» № 748 — задерживаются из-за технической неисправности на участке Москва Товарная — Химки Октябрьской железной дороги, сообщили в пресс-службе ОЖД.

Кроме того, из графика выбились десять пригородных поездов.

Как отметили в пресс-службе, неисправность обнаружили в 13:35 мск, время задержки не превышает часа. Специалисты работают над сокращением отставания поездов, добавили в ОЖД.

13 февраля на Курском направлении Московской железной дороги (МЖД) приостановили движение в сторону Москвы из-за остановки поезда по техническим причинам. После отбуксировки электрички движение восстановили.