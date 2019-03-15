Подозреваемого в хищении банковских активов на миллиард рублей задержали

Подозреваемого в хищении банковских активов на миллиард рублей задержали

Полиция задержала подозреваемого в организации хищения активов коммерческого банка на сумму около одного миллиарда рублей. Об этом говорится в сообщении МВД, поступившем в РБК.

Данные операции бывший бенефициар банка проводил в 2016 году. Вывод средств проходил через выдачу невозвратных кредитных займов третьим лицам, позднее деньги выводились через подконтрольные фирмы. Как уточняет ТАСС, речь идет об активах Стелла-банка.

В отношении бывшего бенефициара банка возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ (мошенничество). Он арестован.

Сотрудники полиции Московского региона, Ростовской и Рязанской областей провели более 70 обысков. Были изъяты черновая и бухгалтерская документация, электронные носители и другие предметы.