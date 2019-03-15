В КПРФ осудили попытку вандализма против Мавзолея Ленина на Красной площади и призвали наказывать за подобные акции. Об этом «РИА Новости» сообщил секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов.

Он подчеркнул, что подобные акты вандализма против Мавзолея и других памятников основателям российской государственности происходят с определенной регулярностью. «Надо проверять, что это за человек, даже если это политические оппоненты, должны быть цивилизованные нормы дискуссии, а не «ломать, крушить», — подчеркнул Обухов.

Ранее источник в правоохранительных органах рассказал «РИА Новости», что на Красной площади был задержан мужчина, который пришел к Мавзолею Ленина с пакетом масла. Он отметил, что вандал облил маслом только брусчатку, а к самому памятнику-усыпальнице пройти не смог.​

В пресс-службе ГУ МВД России по Москве РБК пояснили, что по данному факту информации нет.