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Micron $43 (+9,41%) прогноз БКС к 05.06.19 Купить
General Electric $13 (+25,97%) прогноз UBS к 26.02.20 Купить
Apple $210 (+15,53%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 11.03.20 Купить
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В администрации Перми сообщили об обысках в департаменте

Сотрудники УФСБ проводят оперативные мероприятия в департаменте экономики администрации Перми. Об этом РБК сообщили в информационно-аналитическом управлении администрации города.

«Сотрудники УФСБ проводят оперативные мероприятия в департаменте. Администрация Перми оказывает всю необходимую помощь следствию», — рассказали в управлении.

Там также сообщили, что в январе контрольно-аналитический департамент администрации города провел внутреннюю проверку департамента экономики. Она касалась контроля за размещением рекламных конструкций. Поводом для проверки стали низкие темпы демонтажа незаконной рекламы и неэффективная работа сотрудников департамента над исками и претензиями. Работу отдельных сотрудников признали неудовлетворительной и направили заключение проверки в надзорные органы.

В феврале «Коммерсантъ-Прикамье» писал, что после внутренней проверки покинула свой пост глава экономического департамента Татьяна Михалева. В администрации газете пояснили, что она «вернулась в декретный отпуск». Источники местного издания Business Class в городской думе говорили, что Михалева не справилась с поручением ликвидировать незаконную рекламу, что стало причиной ее отставки. По данным сайта администрации Перми, исполняющей обязанности начальника экономического департамента назначена Ольга Чеснокова.

Теги: УФСБ, обыски, Пермь, Администрация
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