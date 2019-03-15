Швеция задержала подозреваемого властями России в терроризме мужчину

В Стокгольме задержан человек, которого Россия объявила в международный розыск по подозрению в терроризме. Об этом пишет Aftonbladet со ссылкой на заявление правоохранительных органов.

«Мужчина задержан, выясняем, должен ли он быть депортирован в Россию», — заявила изданию представитель полиции Малин Нэфер. По данным Aftonbladet, подозреваемого задержали на прошедших выходных и доставили в отдел полиции в коммуне Сольна. Другие подробности не сообщаются.

В январе в Осло в Норвегии задержали россиянина, который в центре города напал на женщину с ножом. Пострадавшая была госпитализирована, но выжила. Уроженец Башкирии в ходе допроса заявил, что планировал теракты в Норвегии и других странах, его заподозрили в терроризме. Однако впоследствии обвиняемый отказался от своих показаний и был признан невменяемым.​ В итоге ему предъявили покушение на убийство.