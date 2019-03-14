Глава СПЧ предложил ввести институт приемных семей для пожилых бездомных

Председатель Совета при президенте России по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов предложил разработать механизм приема в семьи бездомных пенсионного возраста или с инвалидностью, передает ТАСС.

Федотов указал, что в России есть законодательство о приемных семьях. «Может быть, попробовать этот же механизм использовать для бездомных, которые либо уже достигли пенсионного возраста, либо имеют инвалидность», — сказал он на спецзаседании «Забота о лицах без определенного места жительства и задачи гражданского общества». Федотов призвал подумать над этой идеей. При этом он подчеркнул, что такие приемные семьи должны быть хорошо подготовлены, как и усыновляющие детей.

Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева на заседании сообщила, что основную массу бездомных в столице составляют приезжие из других регионов, а также иностранные граждане. Она уточнила, что среди бездомных 14% — москвичи, 9% — приезжие из Московской области, а 57% — прибывшие из других регионов России.