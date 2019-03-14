Бывших акционеров ЮКОСа обязали возместить России €188 тыс. издержек

Суд в Берлине обязал бывших акционеров компании «Халли Энтерпрайсиз Лдт.», связанной с бывшей нефтяной компанией ЮКОС, возместить России судебные издержки на сумму €188 тыс. Об этом говорится в ​поступившем в РБК сообщении Международного центра правовой защиты, который представлял интересы России.

Издержки связаны с запущенным в Германии в 2015 году исполнительным производством по взысканию с России $50 млрд в соответствии с решениями Гаагского арбитража.

Так, Германия стала пятой страной, чьи суды обязали бывших акционеров ЮКОСа покрыть судебные издержки России, связанные с исками и исполнительными производствами за рубежом, инициированными структурами этой компании. Ранее аналогичные решения были вынесены в Швеции, Великобритании, Франции и Бельгии. Общая сумма судебных издержек, взысканных ​в пользу России, составляет $5,7 млрд.

В сообщении отмечается, что работа по возмещению судебных издержек, связанных с защитой законных интересов Российской Федерации, будет продолжена.

В 2014 году Постоянная палата третейского суда в Гааге обязала Россию выплатить около $50 млрд связанным с бывшими акционерами ЮКОСа компаниям — Yukos Universal Limited, Hulley Enterprises Limited и Veteran Petroleum Limited. Также Россию обязали компенсировать судебные издержки в $65 млн. Суд пришел к выводу, что действия России в отношении ЮКОСа можно расценить как экспроприацию инвестиций, нарушающую 45-ю статью Энергетической хартии, которую страна подписала, но не ратифицировала.