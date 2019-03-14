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Apple $210 (+15,53%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 11.03.20 Купить
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На месте крушения судна у берегов Франции образовалось нефтяное пятно

На месте крушения итальянского торгового судна Grande America, затонувшего у берегов Франции во вторник, образовалось нефтяное пятно. Об этом сообщает Le Figaro со ссылкой на морскую префектуру Атлантической зоны Франции.

В общей сложности судно перевозило 365 контейнеров, из которых в 45 находились опасные вещества. В резервуарах хранились 2,2 тыс. тонн так называемого тяжелого мазута, применяемого в некоторых силовых установках судов. При попадании в воду это вещество представляет особую опасность для окружающей среды.

Согласно данным, полученным в ходе полета патрульного самолета Atlantique 2 ВМС, длина пятна нефтепродуктов составляет около 10 км при ширине примерно в 1 км.

Судно, следовавшее из Гамбурга в порт Касабланки, затонуло примерно в 180 морских милях (333 км) к западу от французского порта Ла-Рошель. В ночь на 11 марта, когда корабль находился в 263 км от мыса Пенмарш, на борту возник сильный пожар. Капитан корабля оповестил о возникновении чрезвычайной ситуации французские морские власти и отдал распоряжение всем покинуть борт на спасательной шлюпке. Находившихся на судне 26 членов экипажа и одного пассажира благополучно эвакуировали.

Теги: Франция, затонувшее судно, разлив топлива, нефтяное загрязнение
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