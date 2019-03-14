Наркобарон Коротышка подал в суд на бывшего президента Мексики

Защита бывшего главаря наркокартеля «Синалоа» Хоакина Гусмана по кличке Коротышка подала в генеральную прокуратуру Мексики уголовный иск к бывшему президенту страны Энрике Пенье Ньето из-за процессуальных нарушений, предшествовавших его экстрадиции в США. Об этом сообщает El Sol de México со ссылкой на адвоката наркобарона Хосе Луиса Месу.

«Жалоба направлена ​​в связи с тем, что ущерб, нанесенный Гусману, был доставлен незаконно, нарушая Конституцию и действующие меры защиты», — отметил адвокат.

Меса пояснил, что Коротышку должны были доставить в Калифорнию либо в Техас, граничащие с Мексикой, однако его отвезли в Нью-Йорк, что, по словам адвоката наркобарона, нарушило соглашение об экстрадиции между Мексикой и США.

Он также утверждает, что экстрадицией наркобарона не был соблюден пункт о необходимости судить Коротышку мексиканскими судами за восемь преступлений, послужившие поводом для его ареста.

Впервые наркобарон Коротышка был задержан в 1993 году в Гватемале. Его выдали Мексике, где он был приговорен к 20 годам тюрьмы за убийства и контрабанду запрещенных веществ. Однако Гусман подкупил тюремщиков и в 2001 году сбежал из тюрьмы строгого режима. Его объявили в розыск Мексика и США (Вашингтон предлагал за его голову $5 млн), а также по линии Интерпола. Коротышку повторно арестовали в 2014 году, но спустя год он снова сбежал из тюрьмы, прорыв полуторакилометровый тоннель. В третий раз его поймали в 2016 году и спустя год выдали США.

12 февраля текущего года коллегия присяжных на заседании федерального суда США в Бруклине (Нью-Йорк) признала Хоакина Гусман виновным по десяти статьям обвинения.

В 2009 году Forbes оценил состояние Коротышки в $1 млрд и поместил его на 701-ю строчку мирового рейтинга миллиардеров.