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Micron $43 (+9,41%) прогноз БКС к 05.06.19 Купить
Delta Air Lines $70 (+37,66%) прогноз CFRA к 15.01.20 Купить
Apple $210 (+15,53%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 11.03.20 Купить
Tesla $345 (+21,78%) прогноз Deutsche Bank к 31.01.20 Купить
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СМИ сообщили о продаже РФПИ доли «дочки» группы ОНЭКСИМ

Группа ОНЭКСИМ, принадлежащая российскому предпринимателю Михаилу Прохорову, продала 9,53% дочерней компании «Интергео». Долю купили консорциум Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ — совместный фонд РФПИ и China Investment Corporation), сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой российский фонд.

Отмечается, что в проект планируется инвестировать порядка $2,7 млрд. Сумма сделки не разглашается. В совет директоров от новых инвесторов войдут бывшие губернаторы Красноярского края Александр Хлопонин (вице-премьер РФ — до 2018 года), а также Лев Кузнецов (министр по делам Северного Кавказа —до 2018 года).

Как пишет издание, «Интергео» будет разрабатывать Кингашский медно-никелевый и Ак-Сугский медно-порфировое месторождения. Планируется построить в 2023 и 2024 годах два горно-металлургических комбината мощностью соответственно 520 тыс. тонн медно-никелевого концентрата и 500 тыс. тонн медного концентрата в год.

Кингашский рудный узел располагается в Саянском районе. Это единственная новая минерально-сырьевая база месторождений сульфидно-медно-никелевого типа в стране. Его потенциальные запасы оцениваются в 5,5 млн т никеля и 2,3 млн т меди.

Ак-Сугское медно-порфировое месторождение находится в горно-таежной местности в междуречье рек Ак-Суг и Даштыг-Ой, на территории Тоджинского кожууна (района) Республики Тыва, в 240 км на северо-восток от Кызыла.

Теги: Михаил Прохоров, группа Онэксим, «Интергео», РФПИ, сделка
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