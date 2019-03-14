Трамп обвинил СМИ в распространении слухов о двойнике его супруги

Президент США Дональд Трамп возмутился распространением в соцсетях и СМИ слухов о том, что в поездках по стране вместо супруги Меланьи его якобы сопровождает другая женщина — ее «двойник».

«Лживые масс-медиа c помощью программы Photoshop изменили фотографии Меланьи, а потом распространили теории заговора о том, что на самом деле это не она была рядом со мной в Алабаме и в других местах. Они становятся все более и более невменяемыми с течением времени», — написал хозяин Белого дома в своем Twitter.

Ранее ряд зарубежных СМИ, в числе которых USA Today, New York Daily News и другие сообщали, что с Трампом путешествовала «фальшивая первая леди».

В частности, слухи о том, что президента сопровождает двойник его супруги — Меланьи издания распространили после посещения четы супругов 8 марта штат Алабама, пострадавшего от торнадо. Свидетели отмечали изменения во внешности первой леди США, говоря о непохожей форме лица, а также о том, что ее рост отличался от роста супруги Меланьи Трамп.