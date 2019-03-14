Трамп обвинил СМИ в распространении слухов о двойнике его супруги

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018Pink
...
USD Бирж. 65,40 -0,24 EUR Бирж. 74,10 0,05 Brent 67,28 0,42% USD Нал. 66,08 65,03 EUR Нал. 74,79 73,60 USD ЦБ 65,59 -0,18 EUR ЦБ 74,02 -0,04 EUR/USD 1,1330 0,0040 BTC/USD Бирж. 3 943,40 -10,67 IMOEX 2 470,61 0,10% RTSI 1 189,14 0,49% DJIA 25 700,51 0,57% Nasdaq 7 643,41 0,69%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Facebook $210 (+20,91%) прогноз Barclays Capital к 13.03.20 Купить
Micron $43 (+9,41%) прогноз БКС к 05.06.19 Купить
Delta Air Lines $70 (+37,66%) прогноз CFRA к 15.01.20 Купить
Apple $210 (+15,53%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 11.03.20 Купить
Tesla $345 (+21,78%) прогноз Deutsche Bank к 31.01.20 Купить
Facebook $210 (+20,91%) прогноз Barclays Capital к 13.03.20 Купить
Micron $43 (+9,41%) прогноз БКС к 05.06.19 Купить
Delta Air Lines $70 (+37,66%) прогноз CFRA к 15.01.20 Купить
Apple $210 (+15,53%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 11.03.20 Купить
Tesla $345 (+21,78%) прогноз Deutsche Bank к 31.01.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 14 марта
USD ЦБ: 65,59 (-0,18) Quote, 13 мар, 13:16
Курс евро на 14 марта
EUR ЦБ: 74,02 (-0,04) Quote, 13 мар, 13:16
NASA допустило смену ракеты для программы повторной высадки на Луну Технологии и медиа, 01:11 «Ливерпуль» выбил «Баварию» из Лиги чемпионов Спорт, 01:02 Трамп обвинил СМИ в распространении слухов о двойнике его супруги Политика, 01:01 Саакашвили пообещал помочь народу Украины «отстоять награбленное» Политика, 00:25 Volkswagen заявила о планах поставлять двигатели из Калуги по всему миру Бизнес, 00:10 Чек-лист: 5 лайфхаков для дома в сезон простуд РБК и Philips, 00:01 Задержанного за нарушение границы нашли мертвым в здании ФСБ в Абхазии Общество, 13 мар, 23:46 Чайка поручил проверить сообщения о двойной плате за вывоз мусора Общество, 13 мар, 23:20 Палата общин попросила кабинет Мэй не выходить из ЕС без сделки Политика, 13 мар, 23:09 Лига чемпионов по футболу. «Бавария» — «Ливерпуль». Онлайн Спорт, 13 мар, 23:00 Собчак опровергла сообщения о своем выдвижении на выборах в Петербурге Политика, 13 мар, 22:29 Boeing попросила приостановить полеты всех самолетов 737 MAX Бизнес, 13 мар, 22:26 Трамп посочувствовал приговоренному к семи годам тюрьмы Манафорту Политика, 13 мар, 22:12 СКА и ЦСКА с побед начали четвертьфинальные серии Кубка Гагарина Спорт, 13 мар, 22:09
Политика ,  
0 
Трамп обвинил СМИ в распространении слухов о двойнике его супруги

Президент США Дональд Трамп возмутился распространением в соцсетях и СМИ слухов о том, что в поездках по стране вместо супруги Меланьи его якобы сопровождает другая женщина — ее «двойник».

«Лживые масс-медиа c помощью программы Photoshop изменили фотографии Меланьи, а потом распространили теории заговора о том, что на самом деле это не она была рядом со мной в Алабаме и в других местах. Они становятся все более и более невменяемыми с течением времени», — написал хозяин Белого дома в своем Twitter.

Ранее ряд зарубежных СМИ, в числе которых USA Today, New York Daily News и другие сообщали, что с Трампом путешествовала «фальшивая первая леди».

В частности, слухи о том, что президента сопровождает двойник его супруги — Меланьи издания распространили после посещения четы супругов 8 марта штат Алабама, пострадавшего от торнадо. Свидетели отмечали изменения во внешности первой леди США, говоря о непохожей форме лица, а также о том, что ее рост отличался от роста супруги Меланьи Трамп.

Теги: Дональд Трамп, Мелания Трамп, «фейковые новости»
Материалы по теме
Трамп обвинил Китай в краже переписки Клинтон
Политика
Трамп обвинил СМИ в искажении сути встречи с Путиным
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
Приложения
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter