Посольство Франции подтвердило гибель российского лыжника в Альпах

Пресс-атташе посольства России во Франции Сергей Паринов подтвердил РБК факт гибели российского туриста в Верхних Альпах.

«Мы подтверждаем гибель гражданина России, который, катаясь на горных лыжах вне трассы, сорвался с трехсотметрового обрыва и, по предварительной информации, погиб на месте», — рассказал Паринов. По его словам, посольство находится в контакте с французскими властями, готовится репатриация тела на родину.

Издание Le Dauphine писало, что в Верхних Альпах погиб 36-летний российский лыжник, который сорвался с высоты 300 м. Его лыжи обнаружил гид и сообщил о происшествии. По факту случившегося начато расследование.