Еврокомиссия одобрила покупку L1 Фридмана испанского ретейлера Dia

Еврокомиссия одобрила сделку по приобретению испанского ретейлера Dia компанией LetterOne Михаила Фридмана. Об этом сообщается на сайте ЕК.

«Еврокомиссия одобрила, в соответствии с регламентом ЕК о слияниях компаний, приобретение в единоличный контроль испанской Distribuidora Internacional de Alimentación, S.A. (DIA) компанией LetterOne Investment Holdings S.A. (LetterOne)», — говорится в сообщении. ЕК пришла к выводу, что сделка не вызывает опасений относительно конкуренции, поскольку сферы деятельности Dia и подконтрольных LetterOne компаний не пересекаются.

О планах розничного подразделения компании Фридмана L1 Retail выкупить акции у остальных совладельцев Dia стало известно в начале февраля. Компания, которая в настоящий момент владеет 29% акций, планирует предложить €0,67 за акцию. Также L1 собирается докапитализировать сеть на €500 млн, чтобы сделать ее лидером испанского рынка розничной торговли.

L1 купила долю в Dia летом 2017 года. Тогда компания приобрела 3% акций и получила опцион еще на 7% компании.