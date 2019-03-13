В Ульяновске депутатов арестовали за попытку встретиться с прокурором

Ленинский районный суд Ульяновска арестовал депутатов областного Законодательного собрания от КПРФ Виталия Кузина и Дениса Гурьянова, которые добивались встречи с прокурором региона в неприемный день. Об этом РБК сообщили в пресс-службе суда.

Парламентарии арестованы на семь суток начиная с 12 марта, по ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции). Статья предполагает штраф в 500–1000 руб. или арест на срок до 15 суток.

По данным местного издания 73online.ru, инцидент произошел в конце января. Депутаты пытались пройти в здание региональной прокуратуры и встретиться с прокурором Ульяновской области Сергеем Хуртиным​. Дежурный прокурор не пропустил Кузина и Гурьянова и вызвал полицию и Росгвардию. На депутатов был составлен административный протокол о неподчинении сотрудникам правоохранительных органов.

Первый секретарь Ульяновского обкома КПРФ, депутат Госдумы Алексей Куринный сказал РБК, что фракция обжалует решение суда. Он счел арест «политическим делом» и попыткой оказать давление на оппозиционных депутатов. По словам депутата, его коллеги по поручению партии хотели передать прокурору вопросы о проверке образовательных учреждений в связи с массовым заболеванием учеников в местном Суворовском училище. ​«Депутатов попросили удалиться, что они и сделали, никак не препятствуя», — заявил Куринный и подчеркнул, что парламентарии не совершали противоправных действий.​

При этом 73online.ru цитирует заявление старшего помощника прокурора региона Василия Зимы, который заявил, что депутаты могли привлечь внимание прокуратуры в последующие полтора месяца после неудачного визита, если бы пришли в рабочее время или направили соответствующее обращение.​ «Однако ничего этого сделано не было», — отметил он.