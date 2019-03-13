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Micron $43 (+9,41%) прогноз БКС к 05.06.19 Купить
Delta Air Lines $70 (+37,66%) прогноз CFRA к 15.01.20 Купить
Apple $210 (+15,53%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 11.03.20 Купить
Tesla $345 (+21,78%) прогноз Deutsche Bank к 31.01.20 Купить
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Лидер одной из крупнейших ОПГ по обналичиванию досрочно вышел на свободу

Исправительную колонию в Рязанской колонии покинул Сергей Магин, которого в декабре 2016 года суд приговорил к восьми с половиной годам лишения свободы. Суд согласился на его досрочное освобождение, сообщает «Коммерсантъ».

Право выйти на свободу до истечения установленного судом срока Магин, известный по прозвищу Сережа Два процента, получил по той причине, что больше трех лет он провел под стражей, пока шли следствие и суд. Учитывая, что по новому закону день пребывания в СИЗО засчитывается как 1,5 дня в колонии, отбывать наказание ему осталось восемь месяцев и 18 дней. Адвокаты попросили заменить этот срок штрафом. Суд согласился с этой просьбой. Магин заплатил 200 тыс. руб. и покинул место лишения свободы.

Магин и его подельники были задержаны в июле 2013 года в результате спецоперации главного управления по экономической безопасности и противодействию коррупции (ГУЭБиПК) МВД. Как выяснилось, они обналичили 122 млрд руб., получив от клиентов 611 млн руб. в качестве платы за незаконные операции.

Руководил управлением, которое вело дело Магина, экс-генерал Денис Сугробов. Впоследствии он сам оказался фигурантом уголовного дела и был отправлен в колонию.
Теги: колония, ОПГ
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