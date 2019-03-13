Walt Disney отсудил ₽12 млн у онлайн-кинотеатра AYYO

Арбитражный суд Москвы присудил российскому подразделению Walt Disney 12 млн руб. в споре с люксембургской компанией Ayyo S.A.R.L., владеющей онлайн-кинотеатром AYYO. Об этом сообщает «РИА Новости».

ООО «Уолт Дисней Компани СНГ» требовало от кинотеатра погасить задолженность по выплате вознаграждения в рамках лицензионного договора и неустойку. Как уточнил в ходе заседания суда истец, предметом лицензионного соглашения является «множество единиц контента — мультфильмы и фильмы», представляющие крупную библиотеку произведений, которые ответчик имеет право показывать в онлайн-кинотеатре.

Как следует из материалов дела, истец изначально хотел взыскать с компании Ayyo S.A.R.L. 12,023 млн руб.

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