В Москве уроженцы Чечни совершили нападение с ножами и травматом

На западе Москвы неизвестные напали с ножами на людей в помещении шиномонтажа. Об этом РБК сообщили в ​пресс-службе ГУ МВД по Москве.

По данным источников РБК в главном управлении МВД и в территориальном отделе полиции, нападавшие — уроженцы Чечни, при нападении они также использовали травматический пистолет.

По официальным данным, 12 марта правоохранительным органам поступило сообщение о конфликте на улице Красных Зорь в Москве. Прибывшие на место полицейские выяснили, что в помещение шиномонтажа на этой улице зашли несколько человек и напали с ножами на двоих, которые находились в здании. Пострадавшие были избиты и получили колото-резаные ранения, нападавшие скрылись. Источники РБК добавляют, что преступников было трое, а у одного из потерпевших также было выявлено огнестрельное ранение головы.

После инцидента сотрудники правоохранительных органов задержали одного из подозреваемых — он ехал на Mercedes по Аминьевскому шоссе. Мужчина проживает в Москве, уголовное дело было возбуждено по ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) и ст. 213 УК РФ (хулиганство). По данным собеседников РБК, у подозреваемого изъяли травматический пистолет.