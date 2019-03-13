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Delta Air Lines $70 (+37,66%) прогноз CFRA к 15.01.20 Купить
Apple $210 (+16,04%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 11.03.20 Купить
Tesla $345 (+21,91%) прогноз Deutsche Bank к 31.01.20 Купить
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Росгвардия назвала «шуткой» видео с роняющим пистолет в метро мужчиной

Представитель Росгвардии Валерий Грибакин заявил, что появившаяся в интернете видеозапись, на которой мужчина в метро роняет пистолет рядом с сотрудниками военной организации, является «шуткой на грани закона». Об этом сообщает «РИА Новости».

По его словам, запись была сделана 2 марта во время передачи смены личного состава на станции метро. «Этот мужчина выронил предмет, похожий на пистолет. По звуку было понятно, что это игрушка», — отметил Грибакин.

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Он рассказал, что на запись не попало продолжение этого эпизода, когда командир заменяющегося подразделения попросил мужчину предъявить документы и показать упавший предмет.

«Молодой человек объяснил, что это игрушка, подарок его ребенку», — сообщил Грибакин.

По его словам, сотрудник Росгвардии попросил снимавшего удалить видео. В свою очередь оператор, как отметил Грибакин, пообещал это сделать. Представитель ведомства выразил надежду на то, что видеоблогер принесет извинения за то, что ввел росгвардейцев в заблуждение, а также расскажет своим подписчикам, как все произошло на самом деле.

Теги: Росгвардия, видеозапись, пистолет, Метро
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