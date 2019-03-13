Росгвардия назвала «шуткой» видео с роняющим пистолет в метро мужчиной

Росгвардия назвала «шуткой» видео с роняющим пистолет в метро мужчиной

Представитель Росгвардии Валерий Грибакин заявил, что появившаяся в интернете видеозапись, на которой мужчина в метро роняет пистолет рядом с сотрудниками военной организации, является «шуткой на грани закона». Об этом сообщает «РИА Новости».

По его словам, запись была сделана 2 марта во время передачи смены личного состава на станции метро. «Этот мужчина выронил предмет, похожий на пистолет. По звуку было понятно, что это игрушка», — отметил Грибакин.

Он рассказал, что на запись не попало продолжение этого эпизода, когда командир заменяющегося подразделения попросил мужчину предъявить документы и показать упавший предмет.

«Молодой человек объяснил, что это игрушка, подарок его ребенку», — сообщил Грибакин.