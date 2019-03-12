В Москве напали на гендиректора компании и отобрали более 1 млн руб.

В Москве напали на гендиректора компании и отобрали более 1 млн руб.

В столице у гендиректора компани и отобрали сумку, в которой находилось более 1 млн руб. об этом РБК сообщили в ГУ МВД по Москве.

«Трое неизвестных применили в отношении гендиректора фирмы насилие, не опасное для жизни и здоровья, открыто похитили сумку, в которой находились два мобильных телефона, банковские карты, 60 тыс. руб. и принадлежащие компании 1,1 млн руб.», — сообщили в полиции.

Как уточняет «РИА Новости», преступники скрылись. ​Возбуждено уголовное дело по статье о грабеже.

В середине февраля в Москве напали на руководителя фармацевтической компании, который является гражданином Индии. Четверо неизвестных избили битами директора компании «Джодос Экспоим» Лумбу Джиоти и его водителя. После избиения они несколько раз выстрелили в бизнесмена из травматического оружия. Грабители похитили у Джиоти мобильный телефон, после чего скрылись на автомобиле BMW. Полиция не смогла задержать их по горячим следам. Бизнесмен был госпитализирован с черепно-мозговой травмой и с огнестрельной раной головы.