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Бывшего охранника Ахмата Кадырова нашли мертвым в колонии под Владимиром

В исправительной колонии № 6 во Владимирской области обнаружили тело осужденного с признаками суицида. Об этом сообщили РБК в пресс-службе УФСИН России по региону, комментируя публикации о смерти в колонии Аюба Тунтуева, бывшего сотрудника службы безопасности первого президента Чечни Ахмата Кадырова.

«В медицинской части ИК-6 УФСИН России по Владимирской области сотрудниками учреждения был обнаружен труп осужденного с признаками совершенного акта суицида», — сказали в пресс-службе. Там также добавили, что признаков насильственной смерти не нашли, о случившемся сообщили в прокуратуру и следственное управление СК по региону.

По данным УФСИН, осужденный отбывал наказание в виде 24 лет лишения свободы за ряд тяжких преступлений.

Адвокат Тагир Шамсутдинов, сотрудничающий с проектом «Правовая инициатива», сообщил РБК, что ему поступила информация о смерти в колонии Аюба Тунтуева. Защитнику сообщили, что заключенный покончил с собой. По словам Шамсутдинова, он видел Тунтуева в январе, «он был в очень хорошем настроении и на здоровье не жаловался».

Тунтуева приговорили в общей сложности к 24 годам и 11 месяцам, а также штрафу в 200 тыс. руб. В 2008 году он получил 24 года за участие в теракте в райцентре Знаменское. В 2017 году Тунтуеву добавили 11 месяцев за участие в нападении на военнослужащих Псковской дивизии Воздушно-десантных войск в 2000 году.

Теги: колония, Ахмат Кадыров, смерть
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