Актер Валентин Гафт опроверг информацию о своей госпитализации

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018Pink
...
USD Бирж. 65,78 -0,19 EUR Бирж. 74,00 -0,20 Brent 66,93 0,47% USD Нал. 66,13 65,44 EUR Нал. 74,56 73,73 USD ЦБ 65,77 -0,31 EUR ЦБ 74,07 -0,22 EUR/USD 1,1250 0,0008 BTC/USD Бирж. 3 964,90 15,00 IMOEX 2 468,38 0,10% RTSI 1 182,11 0,46% DJIA 25 650,88 0,79% Nasdaq 7 558,06 2,02%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Полиметалл ₽833,56 (+12,07%) прогноз ВТБ Капитал к 28.02.20 Купить
Micron $43 (+9,41%) прогноз БКС к 05.06.19 Купить
Delta Air Lines $70 (+37,66%) прогноз CFRA к 15.01.20 Купить
Capri $75 (+72,53%) прогноз UBS к 07.03.20 Купить
Tesla $345 (+20,37%) прогноз Deutsche Bank к 31.01.20 Купить
Полиметалл ₽833,56 (+12,07%) прогноз ВТБ Капитал к 28.02.20 Купить
Micron $43 (+9,41%) прогноз БКС к 05.06.19 Купить
Delta Air Lines $70 (+37,66%) прогноз CFRA к 15.01.20 Купить
Capri $75 (+72,53%) прогноз UBS к 07.03.20 Купить
Tesla $345 (+20,37%) прогноз Deutsche Bank к 31.01.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 13 марта
USD ЦБ: 65,77 (-0,31) Quote, 12:51
Курс евро на 13 марта
EUR ЦБ: 74,07 (-0,22) Quote, 12:51
«ЛУКОЙЛ» оценил потери нефтяников от продажи топлива в России в ₽50 млрд Бизнес, 15:01 Австрия откроет диппредставительства в Санкт-Петербурге и Новосибирске Политика, 15:01 Медиакорпорация Мердока потребовала разделить Google Бизнес, 14:59 Миллер пообещал Путину завершить газификацию России за 10 лет Общество, 14:55 Как на Байкале строят вызвавший протесты завод Общество, 14:43  Стабильности не существует: как создать сеть бургерных РБК и «Билайн» Бизнес, 14:40 Какие знаменитости объявили войну ретуши Спецпроект РБК PINK, 14:31 Актер Валентин Гафт опроверг информацию о своей госпитализации Общество, 14:30 В Шереметьево у гражданки Израиля обнаружили макет гранаты Общество, 14:18 Цифровая платина: почему Binance Coin растет быстрее Bitcoin Крипто, 14:14 «Роскосмос» показал на видео ракетный «царь-двигатель» Общество, 14:13 СМИ сообщили о драке первоклассника и школьного психолога в Москве Общество, 14:11 В СК объяснили причины задержания мэра Рязани Общество, 14:10 Скачки «Евро»: на каких машинах запретят ездить в России Авто, 14:09
Общество ,  
0 
Актер Валентин Гафт опроверг информацию о своей госпитализации

Актер Валентин Гафт опроверг РБК сообщения о своей госпитализации.

«Это чушь собачья, не знаю, кто это делает и кому это надо», — заявил Гафт.

В пресс-службе театра «Современник», в котором служит актер, РБК также заявили, что первый раз слышат про его госпитализацию и что расписание спектаклей не изменилось.

Ранее о госпитализации Гафта без указания источников информации сообщил телеканал РЕН ТВ.

Заслуженный артист РСФСР Валентин Гафт родился 2 сентября 1935 года в Москве и окончил школу МХАТ в 1957 году. Актер работает в «Современнике» с 1969 года. За свою карьеру Гафт получил более десятка различных наград.​

Теги: госпитализация, актер
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
Приложения
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter