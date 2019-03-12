Актер Валентин Гафт опроверг информацию о своей госпитализации

Актер Валентин Гафт опроверг РБК сообщения о своей госпитализации.

«Это чушь собачья, не знаю, кто это делает и кому это надо», — заявил Гафт.

В пресс-службе театра «Современник», в котором служит актер, РБК также заявили, что первый раз слышат про его госпитализацию и что расписание спектаклей не изменилось.

Ранее о госпитализации Гафта без указания источников информации сообщил телеканал РЕН ТВ.

Заслуженный артист РСФСР Валентин Гафт родился 2 сентября 1935 года в Москве и окончил школу МХАТ в 1957 году. Актер работает в «Современнике» с 1969 года. За свою карьеру Гафт получил более десятка различных наград.​