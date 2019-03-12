В СК объяснили причины задержания мэра Рязани

Следователи доставили исполняющего обязанности главы администрации Рязани Сергея Карабасова на допрос по делу о получении взятки в особо крупном размере, которое возбудили против его заместителя Сергея Пашкевича и других лиц. Об этом сообщается на сайте СК.

«И.о. мэра Сергей Карабасов и его заместитель Сергей Савин допрашиваются в качестве свидетелей», — пояснили в ведомстве.

Согласно сообщению, замглавы Рязани Пашкевича, а также директора муниципального предприятия «Детское питание» Александра Дворецкого обвиняют в получении взятки в размере 1,5 млн руб. от одного из поставщиков мясной продукции по ч. 6 ст. 290 УК (получение взятки в особо крупном размере).

В рамках дела следователи совместно с ФСБ провели обыски в отдельных помещениях здания администрации Рязани.

О задержании Карабасова сотрудниками правоохранительных органов стало известно утром 12 марта. Причина ранее не сообщалась.