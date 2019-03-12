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Delta Air Lines $70 (+37,66%) прогноз CFRA к 15.01.20 Купить
Capri $75 (+72,53%) прогноз UBS к 07.03.20 Купить
Tesla $345 (+20,82%) прогноз Deutsche Bank к 31.01.20 Купить
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Умер игравший вместе с Пеле чемпион мира по футболу Коутинью

В Бразилии умер чемпион мира по футболу 1962 года Антонио Виейра Онорио, известный по прозвищу Коутинью. Он скончался у себя дома в возрасте 75 лет от сердечного приступа. Как сообщает Washington Post, прощание с бывшим игроком пройдет на стадионе клуба «Сантос», где Коутинью провел практически всю карьеру.

В «Сантосе» Коутинью дебютировал в возрасте 14 лет и был основным партнером Пеле — самого звездного игрока в истории клуба. Вместе они завоевали 19 чемпионских титулов, а Коутинью за это время забил 368 голов. Сам Пеле заявлял, что лучшего партнера по нападению у него не было, а своим успехом он обязан именно второму форварду.

За сборную Коутинью провел всего 15 матчей, стал чемпионом мира на первенстве в Чили в 1962 году. Правда, сыграть на турнире ему так и не довелось: перед самым началом мундиаля он получил травму, а потому главный тренер Айморе Морейра ни в одном из матчей не выпустил его на поле. Впоследствии Коутинью жаловался, что именно из-за вызовов в национальную команду часто получал повреждения, сказавшиеся на его здоровье.
Теги: Бразилия, Футбол
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