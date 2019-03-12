Медведев сообщил о ежедневных занятиях спортом по полтора часа

Российский премьер-министр Дмитрий Медведев рассказал, что ежедневно занимается спортом. Об этом он сообщил в Красноярске на встрече с тренерами и членами национальной сборной на Универсиаде, передает «РИА Новости».

«Занимаюсь, зарядку делаю и говорю не ради того, чтобы просто пропагандировать правильный здоровый образ жизни, я каждое утро занимаюсь. Если у меня получается, это часа полтора где-то», — сказал Медведев, пояснив, что он катается на велосипеде, ходит в спортзал и плавает.

На встрече женская сборная по хоккею подарила Медведеву клюшку с автографами команды. Премьер ответил, что он недавно тоже встал на коньки и начал играть в хоккей. «Поставлю в коллекцию, как минимум», — сказал он.

Ранее Медведев рассказывал, что стал заниматься спортом и следить за здоровьем после переезда в Москву. По его словам, ему приходилось работать почти круглосуточно, нагрузки на организм увеличились, и он понял, что, если не будет посещать тренажерный зал, то «просто не выдержит».

