«Коммерсантъ» узнал об интересе Совкомбанка к акциям «Детского мира»

Часть акций «Детского мира», принадлежащих АФК «Система», может приобрести Совкомбанк, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, знакомый с ходом переговоров. По его словам, банк рассчитывает приобрести 25% ценных бумаг ретейлера, рыночная стоимость которых составляет около 16,3 млрд руб.

При этом собеседник издания отметил, что «Система» заинтересована в том, чтобы полностью продать свою долю, которая составляет 52,1%. Совкомбанк же желает ограничиться меньшим пакетом из-за возможного желания избежать обязательной оферты миноритариям.

В декабре прошлого года основной владелец АФК «Система» Владимир Евтушенков заявил, что претендентами на акции «Детского мира» занимается РКИФ (владеет долей размером в 14,03%).