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Capri $75 (+72,53%) прогноз UBS к 07.03.20 Купить
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«Коммерсантъ» узнал об интересе Совкомбанка к акциям «Детского мира»

Часть акций «Детского мира», принадлежащих АФК «Система», может приобрести Совкомбанк, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, знакомый с ходом переговоров. По его словам, банк рассчитывает приобрести 25% ценных бумаг ретейлера, рыночная стоимость которых составляет около 16,3 млрд руб.

При этом собеседник издания отметил, что «Система» заинтересована в том, чтобы полностью продать свою долю, которая составляет 52,1%. Совкомбанк же желает ограничиться меньшим пакетом из-за возможного желания избежать обязательной оферты миноритариям.

В декабре прошлого года основной владелец АФК «Система» Владимир Евтушенков заявил, что претендентами на акции «Детского мира» занимается РКИФ (владеет долей размером в 14,03%).

В сентябре прошлого года «Коммерсантъ» утверждал, что контрольный пакет в ГК «Детский мир» планирует приобрести сенатор Сулейман Керимов. Сам Керимов назвал эту информацию «сказками». «Написали глупость, как реагировать? Я вообще даже не разговаривал с ними», — сказал он.
Теги: «Детский мир», Совкомбанк
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