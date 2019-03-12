Бизнес , 11:27
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«Коммерсантъ» узнал об интересе Совкомбанка к акциям «Детского мира»
Часть акций «Детского мира», принадлежащих АФК «Система», может приобрести Совкомбанк, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, знакомый с ходом переговоров. По его словам, банк рассчитывает приобрести 25% ценных бумаг ретейлера, рыночная стоимость которых составляет около 16,3 млрд руб.
При этом собеседник издания отметил, что «Система» заинтересована в том, чтобы полностью продать свою долю, которая составляет 52,1%. Совкомбанк же желает ограничиться меньшим пакетом из-за возможного желания избежать обязательной оферты миноритариям.
В декабре прошлого года основной владелец АФК «Система» Владимир Евтушенков заявил, что претендентами на акции «Детского мира» занимается РКИФ (владеет долей размером в 14,03%).В сентябре прошлого года «Коммерсантъ» утверждал, что контрольный пакет в ГК «Детский мир» планирует приобрести сенатор Сулейман Керимов. Сам Керимов назвал эту информацию «сказками». «Написали глупость, как реагировать? Я вообще даже не разговаривал с ними», — сказал он.