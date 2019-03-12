Убивший четверых в еврейском музее Брюсселя получил пожизненное

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018Pink
...
USD Бирж. 65,81 -0,16 EUR Бирж. 74,07 -0,13 Brent 66,76 0,21% USD Нал. 66,20 65,48 EUR Нал. 74,62 73,76 USD ЦБ 66,08 0,11 EUR ЦБ 74,29 -0,28 EUR/USD 1,1258 0,0016 BTC/USD Бирж. 3 926,00 -23,90 IMOEX 2 471,56 0,23% RTSI 1 183,20 0,55% DJIA 25 650,88 0,79% Nasdaq 7 558,06 2,02%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Полиметалл ₽833,56 (+12,07%) прогноз ВТБ Капитал к 28.02.20 Купить
Micron $43 (+9,41%) прогноз БКС к 05.06.19 Купить
Delta Air Lines $70 (+37,66%) прогноз CFRA к 15.01.20 Купить
Capri $75 (+72,53%) прогноз UBS к 07.03.20 Купить
ГАЗ ₽660,76 (+38,52%) прогноз Уралсиб к 06.03.20 Купить
Полиметалл ₽833,56 (+12,07%) прогноз ВТБ Капитал к 28.02.20 Купить
Micron $43 (+9,41%) прогноз БКС к 05.06.19 Купить
Delta Air Lines $70 (+37,66%) прогноз CFRA к 15.01.20 Купить
Capri $75 (+72,53%) прогноз UBS к 07.03.20 Купить
ГАЗ ₽660,76 (+38,52%) прогноз Уралсиб к 06.03.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 12 марта
USD ЦБ: 66,08 (+0,11) Quote, 11 мар, 13:57
Курс евро на 12 марта
EUR ЦБ: 74,29 (-0,28) Quote, 11 мар, 13:57
В Москве избили главу отдела департамента при Верховном суде Общество, 10:18 Почему полезны хаос и паранойя: о чем говорил Талеб на лекции в Москве Pro, 10:13 Убивший четверых в еврейском музее Брюсселя получил пожизненное Общество, 10:08 «Помешаны» на спорте: как построить свой спорт-клуб с нуля РБК и ВТБ, 10:07 От использования Boeing 737 Мах 8 отказались еще четыре авиакомпании Общество, 10:05 Американская F5 купила созданный россиянами стартап за $670 млн Бизнес, 09:47 FT узнала о планах бизнесменов из США бойкотировать ПМЭФ из-за дела Калви Бизнес, 09:45 Чек-лист: 5 лайфхаков для дома в сезон простуд РБК и Philips, 09:37 США на этой неделе отзовут всех дипломатов из Венесуэлы Политика, 09:32 В Opel раскрыли планы по производству и продажам автомобилей в России Авто, 09:18 Не сошлись с партнером: как перейти от творчества к управлению бизнесом РБК и «Билайн» Бизнес, 09:07 ЦБ ограничит покупку криптоактивов для населения Финансы, 09:00 Силовики пришли с обысками на рынок «Фуд Сити» в Москве Общество, 08:51 Reuters сообщил о планах Apple в марте​ представить новый видеосервис Технологии и медиа, 08:43
Общество ,  
0 
Убивший четверых в еврейском музее Брюсселя получил пожизненное

Судебная коллегия бельгийской столицы приговорила гражданина Франции алжирского происхождения Мехди Неммуша, обвиняемого в убийстве четырех человек в ходе террористического акта в еврейском музее Брюсселя 2014 года, к пожизненному заключению. Об этом сообщает телерадиокомпания RTBF.

RTBF отметила, что приговор Неммушу обсуждали в течение восьми часов. По данным телерадиокомпании, перед вынесением приговора он произнес два слова: «Жизнь продолжается».

В понедельник, 11 марта, пожизненный срок для обвиняемого потребовала прокуратура.

Вместе с Неммушем перед судом предстал его сообщник Насер Бендрер. Его признали виновным в поставке оружия и приговорили к тюремному заключению сроком на 15 лет.

Теракт в Еврейском музее в Брюсселе, в результате которого были убиты четыре человека, был совершен в мае 2014 года. Отмечалось, что Неммуш перед совершением теракта провел год в Сирии.

Теги: Стрелок, Брюссель, музей, пожизненный срок
Материалы по теме
Сбившему толпу пешеходов в Мельбурне дали шесть пожизненных сроков
Общество
Водителя в США приговорили к пожизненному за массовое убийство из-за Uber
Общество
В Индии оппозиционер получил пожизненный срок за беспорядки 1984 года
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
Приложения
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter