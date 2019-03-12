Убивший четверых в еврейском музее Брюсселя получил пожизненное

Судебная коллегия бельгийской столицы приговорила гражданина Франции алжирского происхождения Мехди Неммуша, обвиняемого в убийстве четырех человек в ходе террористического акта в еврейском музее Брюсселя 2014 года, к пожизненному заключению. Об этом сообщает телерадиокомпания RTBF.

RTBF отметила, что приговор Неммушу обсуждали в течение восьми часов. По данным телерадиокомпании, перед вынесением приговора он произнес два слова: «Жизнь продолжается».

В понедельник, 11 марта, пожизненный срок для обвиняемого потребовала прокуратура.

Вместе с Неммушем перед судом предстал его сообщник Насер Бендрер. Его признали виновным в поставке оружия и приговорили к тюремному заключению сроком на 15 лет.

Теракт в Еврейском музее в Брюсселе, в результате которого были убиты четыре человека, был совершен в мае 2014 года. Отмечалось, что Неммуш перед совершением теракта провел год в Сирии.