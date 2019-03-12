Во Владивостоке арестовали троих участников драки футбольных фанатов

Во Владивостоке суд арестовал троих местных жителей за участие в драке на Семеновской улице. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Приморскому краю.

В сообщении отмечается, что трое мужчин 31 года, 20 и 19 лет были задержаны 10 марта за нарушение общественного порядка. В их отношении были составлены протоколы об административных правонарушениях по ст. 20.1 КоАП (мелкое хулиганство).

«Суд рассмотрел собранные сотрудниками полиции материалы <...> В отношении 31-летнего мужчины вынесено решение об аресте на 10 суток», — отмечается в сообщении.

Двум другим участникам драки назначили наказание в виде 15 суток административного ареста.