Силуанов сменил Медведева во главе комиссии по бюджетным проектировкам

Первый зампред правительства России, министр финансов Антон Силуанов возглавил правительственную комиссию по бюджетным проектировкам после ее реорганизации. Соответствующее распоряжение, подписанное премьер-министром Дмитриев Медведевым, опубликовано на интернет-портале правовой информации.

В рамках реорганизации состав комиссии сократился вдвое. Теперь в него входят 12 человек. Помимо Силуанова в состав включены заместитель председателя Совета Федерации Евгений Бушмин, глава Минэкономразвития Максим Орешкин, заместитель главы аппарата правительства Валерий Сидоренко, министр здравоохранения Вероника Скворцова, министр труда Максим Топилин, председатель Счетной палаты Алексей Кудрин, руководитель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров, заместители министра финансов Татьяна Нестеренко и Леонид Горнин, начальник экспертного управления главы государства Владимир Симоненко и первый зампред Центробанка Ксения Юдаева.