В Росфинмониторинге сообщили об оговорке в докладе своего главы Путину

В Росфинмониторинге сообщили об оговорке в докладе своего главы Путину

В Росфинмониторинге уточнил, что $350 млн, выявленных в результате совместной работы со Следственным комитетом, было легализовано через Пробизнесбанк, а не Промсвязьбанк, как следовало из стенограммы доклада главы ведомства Юрия Чиханчина, опубликованной на сайте Кремля. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Росфинмониторинга.

«Это оговорка. Директор [Юрий Чиханчин] говорил до этого о Промсвязьбанке в контексте гособоронзаказа и оговорился. Речь идет о Пробизнесбанке», — пояснила РБК пресс-секретарь финразведки Ирина Иванова.

В понедельник Чиханчин, докладывая президенту, сообщил, что Росфинмониторингу совместно со Следственным комитетом удалось найти и арестовать «порядка семи миллиардов» по делу «Промсвязьбанка». «По легализации, что самое важное, мы сумели доказать, что порядка 350 миллионов долларов — это легализация пошла, не просто украли, но и легализовали», — рассказал Чиханчин. На сайте ведомства стенограмма встречи Путина и Чиханчина исправлена.

В конце февраля РБК сообщал об аресте в Лихтенштейне и на островах Кука счетов экс-президента Пробизнесбанка Сергея Леонтьева. Были заморожены связанные с Леонтьевым активы на 7 млрд руб. На островах Кука в банке Capital Security Bank были арестованы около $4,8 млн, а в Лихтенштейне в Bank Frick & Co — на $117 млн.

По версии российских властей, часть из похищенных в Пробизнесбанке средств были выведены из России на счет компании Wonderworks Investment Ltd в лондонский офис банка Morgan Stanley, а затем переведены на счет в банке Frick & Co (Лихтенштейн). Юристы, которые защищают интересы Леонтьева в США, наняли эксперта, который пришел к выводу, что принадлежащая банкиру Wonderworks с 2012 по 2014 год получила займы от компаний, связанных с Пробизнесбанком, на $359,6 млн. Представители банкира настаивают, что на эти деньги фирма торговала ценными бумагами и заработала $222 млн, все займы были возвращены, а Леонтьеву выплачены дивиденды, которые и были арестованы.