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Capri $75 (+72,53%) прогноз UBS к 07.03.20 Купить
ГАЗ ₽659,65 (+38,29%) прогноз Уралсиб к 06.03.20 Купить
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В Росфинмониторинге сообщили об оговорке в докладе своего главы Путину

В Росфинмониторинге уточнил, что $350 млн, выявленных в результате совместной работы со Следственным комитетом, было легализовано через Пробизнесбанк, а не Промсвязьбанк, как следовало из стенограммы доклада главы ведомства Юрия Чиханчина, опубликованной на сайте Кремля. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Росфинмониторинга.

«Это оговорка. Директор [Юрий Чиханчин] говорил до этого о Промсвязьбанке в контексте гособоронзаказа и оговорился. Речь идет о Пробизнесбанке», — пояснила РБК пресс-секретарь финразведки Ирина Иванова.

В понедельник Чиханчин, докладывая президенту, сообщил, что Росфинмониторингу совместно со Следственным комитетом удалось найти и арестовать «порядка семи миллиардов» по делу «Промсвязьбанка». «По легализации, что самое важное, мы сумели доказать, что порядка 350 миллионов долларов — это легализация пошла, не просто украли, но и легализовали», — рассказал Чиханчин. На сайте ведомства стенограмма встречи Путина и Чиханчина исправлена.

В конце февраля РБК сообщал об аресте в Лихтенштейне и на островах Кука счетов экс-президента Пробизнесбанка Сергея Леонтьева. Были заморожены связанные с Леонтьевым активы на 7 млрд руб. На островах Кука в банке Capital Security Bank были арестованы около $4,8 млн, а в Лихтенштейне в Bank Frick & Co — на $117 млн.

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По версии российских властей, часть из похищенных в Пробизнесбанке средств были выведены из России на счет компании Wonderworks Investment Ltd в лондонский офис банка Morgan Stanley, а затем переведены на счет в банке Frick & Co (Лихтенштейн). Юристы, которые защищают интересы Леонтьева в США, наняли эксперта, который пришел к выводу, что принадлежащая банкиру Wonderworks с 2012 по 2014 год получила займы от компаний, связанных с Пробизнесбанком, на $359,6 млн. Представители банкира настаивают, что на эти деньги фирма торговала ценными бумагами и заработала $222 млн, все займы были возвращены, а Леонтьеву выплачены дивиденды, которые и были арестованы.

ЦБ лишил Пробизнесбанк лицензии в 2015 году, затем организация была признана банкротом. Регулятор выявил в банке операции по выводу активов в 34 млрд рублей. Агентство по страхованию вкладов требует от бывших топ-менеджеров Пробизнесбанка 68,5 млрд рублей.

По версии следствия, Леонтьев вместе с председателем правления Пробизнесбанка Александром Железняком и президентом банка Сергеем Леонтьевым создали организованную группу для хищения денег в особо крупном размере. Банкиры скрылись в США, были заочно арестованы Басманным судом и объявлены в международный розыск.

Теги: Росфинмониторинг
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