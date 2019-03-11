ВВС США показали первый полет сверхзвукового беспилотника Valkyrie

Портал Defense News опубликовал на своем канале в YouTube видео первого полета сверхзвукового беспилотника XQ-58A Valkyrie. Он состоялся 5 марта на военном полигоне Юма в штате Аризона. Разработкой дрона занималась исследовательская лаборатория ВВС США и компания Kratos Unmanned Aerial Systems.

Совместный проект является частью военной программы по «преодолению растущих затрат на тактические самолеты», цитирует портал руководителя программы по разработке XQ-58A Дага Щублевского.

Видео: Defense News / YouTube

Предполагается, что беспилотник будет выполнять ряд задач, включая подавление противовоздушной обороты противника, наступательные и оборонительные противовоздушные маневры, выполнение бреющего полета и полетов на большой высоте. Также XQ-58A будет использоваться в паре с истребителями F-35. При входе в воздушное пространство противника «Валькирия», предположительно, будет отвлекать на себя огонь противника или атаковать вражеские позиции и самолеты.

Впервые беспилотник был представлен на международном авиасалоне в Ле-Бурже летом 2017 года. Длина дрона — 8,8 м, размах крыльев — 6,7 м, максимальная скорость полета — 1050 км/ч. Стоимость проекта, по данным портала, составляет $40 млн.