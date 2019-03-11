Жена актера Дмитрия Назарова опровергла информацию о его госпитализации

Ольга Васильева, жена актера Дмитрия Назарова, опровергла РБК информацию о его госпитализации.

«Нет, он не госпитализирован», — сказала Васильева.

Сам актер опроверг каналу «360» данные о госпитализации. «Это кто же себе позволяет такое фантазировать? Надо закрыть тех, кто распускает такую ахинею. Когда-нибудь я к ним докопаюсь. У меня все хорошо, спасибо».

Ранее РЕН ТВ и «Пятый канал» без указания источника информации сообщили, что Назаров попал в отделение нейрохирургии из-за болей в спине.

Назаров — народный артист России, который с 2003 года служит в МХТ им. Чехова. Он снялся в фильмах «Шпион», «Золотой теленок» (2006), а также сериалах «Кухня», «Каменская», «Марш Турецкого», «Вызов» и других.