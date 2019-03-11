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ГАЗ ₽659,65 (+38,29%) прогноз Уралсиб к 06.03.20 Купить
Tata $17,65 (+32,21%) прогноз Credit Suisse к 01.03.20 Купить
Chevron $135 (+10,05%) прогноз Credit Suisse к 06.02.20 Купить
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Испания увеличила сумму финобеспечения для оформления визы

Испания увеличила сумму необходимого финансового обеспечения для оформления шенгенской визы в 2019 году на €15. Об этом говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России.

Теперь всем планирующим путешествие в Испанию необходимо подтвердить наличие на счету не €75, а €90 на человека в день и не менее €810 на всю поездку (или эквивалент этой суммы в иностранной валюте). Такие же требования касаются и несовершеннолетних туристов.

В генконсульстве Испании в Москве пояснили, что такая мера была принята в связи с повышением минимальной зарплаты в стране с €736,9 до €900. Законодательство страны обязывает иностранных туристов иметь при себе не менее 10% от размера минимальной зарплаты на каждый день поездки. В представительстве Евросоюза в России пояснили АТОР, что новые требования не связаны с недавно утвержденным грядущим ростом стоимости шенгенской визы.

В качестве финансового обеспечения желающим оформить шенгенскую визу необходимо будет предъявить справку из банка.

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Размер минимальной суммы, который иностранец должен иметь при себе, не является единым для всех стран шенгенского соглашения и определяется каждой страной самостоятельно. Так, например, в Италии путешествующим самостоятельно нужно будет иметь при себе не менее €44,9 на каждый день. Если же поездка совершается в группе, то турист должен иметь не менее €26,3 на каждый день. В Латвии эта сумма установлена на уровне €14, в Финляндии — €30.

Теги: Испания, шенгенская виза, самообеспечение, Личные финансы
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