Испания увеличила сумму финобеспечения для оформления визы

Испания увеличила сумму необходимого финансового обеспечения для оформления шенгенской визы в 2019 году на €15. Об этом говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России.

Теперь всем планирующим путешествие в Испанию необходимо подтвердить наличие на счету не €75, а €90 на человека в день и не менее €810 на всю поездку (или эквивалент этой суммы в иностранной валюте). Такие же требования касаются и несовершеннолетних туристов.

В генконсульстве Испании в Москве пояснили, что такая мера была принята в связи с повышением минимальной зарплаты в стране с €736,9 до €900. Законодательство страны обязывает иностранных туристов иметь при себе не менее 10% от размера минимальной зарплаты на каждый день поездки. В представительстве Евросоюза в России пояснили АТОР, что новые требования не связаны с недавно утвержденным грядущим ростом стоимости шенгенской визы.

В качестве финансового обеспечения желающим оформить шенгенскую визу необходимо будет предъявить справку из банка.