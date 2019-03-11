Общество , 12:45
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У воинской части ФСБ в Москве нашли бесхозный пистолет
В Москве у воинской части ФСБ обнаружили бесхозный предмет, похожий на газовый пистолет. Об этом РБК сообщили источники в ГУ МВД по Москве и в территориальном отделе полиции.
Предмет обнаружили 10 марта по адресу: Мичуринский проспект, дом 27Б, на прилегающей территории воинской части ФСБ.
На месте работают сотрудники полиции.
26 февраля в подъезде дома на Нахимовском проспекте нашли пистолет и глушители к нему, сообщало агентство «Москва» со ссылкой на источник. Их направили на исследование в экспертно-криминалистический центр.