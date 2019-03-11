СК попросил суд заочно арестовать экс-главу банка «Открытие»

Басманный суд Москвы получил от Следственного комитета (СК) ходатайство следственных органов о заочном аресте бывшего председателя правления банка «Открытие» Евгения Данкевича, сообщила РБК пресс-секретарь суда Юнона Царева.

Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата).

​В начале февраля стало известно, что СК объявил Данкевича в розыск за растрату 34 млрд руб. По версии следствия, занимая пост председателя правления банка, он «вступил в преступный сговор» и дал указание о покупке облигаций компаний O1 Group и «O1 Групп Финанс», зная, что реальная стоимость бумаг составляет менее половины номинала.

«Данкевич объявлен в розыск за растрату 34 млрд руб., а нами совместно с ФСБ проводятся следственно-оперативные действия, направленные на установление его соучастников», — заявил тогда в интервью «Коммерсанту» зампред СК Игорь Краснов.