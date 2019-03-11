В Бурятии СК начал проверку из-за брошенного в подъезде младенца

В Северобайкальске жители одного из домов обнаружили в подъезде брошенного новорожденного мальчика, сообщает следственное управление СК по Бурятии. Следствие организовало доследственную проверку.

По данным СК, семейная пара нашла пакет со свертком из двух полотенец, в котором лежал младенец, утром 9 марта возле входа в подъезд. Ребенка госпитализировали с признаками переохлаждения. После осмотра врачи выяснили, что он родился на 37-й неделе беременности, пуповина была перевязана обрывком футболки. Нарушений в развитии младенца не выявлено, отмечает СК.

Мать ребенка ищут, следствие изъяло материалы для проведения ДНК-исследований и установления материнства.