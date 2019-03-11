Чемпионка мира по велотреку Келли Кэтлин покончила с собой в 23 года

Чемпионка мира по велотреку Келли Кэтлин покончила с собой в 23 года

Трехкратная чемпионка мира по велоспорту на треке, серебряная призерка Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро Келли Кэтлин покончила жизнь самоубийством в возрасте 23 лет. Об этом сообщает издание VeloNews.

Тело американской спортсменки было обнаружено в пятницу, 8 марта, в ее доме в штате Калифорния.

Ее отец Марк Кэтлин не стал сообщать обстоятельства гибели дочери. «Не проходит ни минуты, чтобы мы не подумали о ней и не подумали о чудесной жизни, которую она могла бы прожить», — заявил он.

Келли Кэтлин становилась чемпионкой мира по велотреку в составе сборной США три года подряд — с 2016 по 2018. На Играх-2016 в Бразилии она завоевала серебряную медаль. Также Кэтлин получила степень магистра по вычислительной математике в Стэнфордском университете.