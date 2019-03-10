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На западе Германии из-за урагана приостановлено движение поездов

Железнодорожное сообщение в немецкой земле Северный Рейн-Вестфалия парализовано из-за урагана «Эберхард». Об этом сообщает Der Spiegel.

В связи с неблагоприятными погодными условиями и разгулом стихии метеорологическая служба Германии объявила штормовое предупреждение для большей части Северного Рейна — Вестфалии, а также для Гессена и Тюрингии.

Мощность циклона достигла максимальных 12 баллов по шкале Бофорта. Ветер такой мощности способен причинять значительные разрушения. Метеорологи рекомендуют местным жителям избегать открытых пространств. Кроме того, синоптики прогнозируют, что ураган продвинется через Гессен, где располагается крупнейший в стране аэропорт — Франкфурт-на-Майне, Тюрингию и северную Баварию, а после уйдет в восточную часть Европы.

Осенью 2017 года на Западе Германии был зафиксирован ураган «Герварт». Тогда из-за сильного ветра в Берлине вводился режим чрезвычайной ситуации.

Теги: Германия, поезда, ураган
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