В Азербайджане пограничник погиб в перестрелке с нарушителями госграницы

В Азербайджане пограничник погиб в перестрелке с нарушителями госграницы

Азербайджанские пограничники пресекли попытку пресечения государственной границы вооруженными лицами из Ирана. В результате погиб один пограничник, еще один получил ранения, сообщается на сайте пограничной службы Азербайджана.

По данным ведомства, инцидент произошел 10 марта около 06:50 утра в районе села Бала Бахманлы Физулинского района.

Несмотря на законное требование и предупредительный выстрел азербайджанских военнослужащих, нарушители открыли огонь. Во время перестрелки глава пограннаряда, младший сержант Мамедов Сахават Физули оглы, получил пулевые ранения в грудь, член пограннаряда, солдат Джабраилов Видади Халафагулу оглы, — ранение в руку. Обоих военнослужащих доставили в госпиталь, однако, несмотря на усилия врачей, жизнь Мамедова спасти не удалось. Нарушители скрылись с места происшествия.

Сразу после инцидента на место происшествия прибыли начальник Государственной пограничной службы полковник Эльчин Гулиев и другие официальные лица. Они встретились с отцом геройски погибшего военнослужащего. По приказу начальника Государственной пограничной службы молодой сержант Мамедов Сахават Физули оглы и солдат Джабраилов Видади Халафагулу оглы были награждены медалью 3-й степени «За отличие в военной службе» за службу в исполнении служебных обязанностей.

По данному факту Военная прокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело.