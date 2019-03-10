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В США умер актер из «Санта-Барбары» Джед Аллан
Ему было 84 года. Самой запоминающейся актерской работой Алана стала роль миллионера Си Си Кэпвелла в «Санта-Барбаре», где на протяжении нескольких сотен серий он играл человека в коме
Джед Аллан (Фото: Алексей Куденко / «Коммерсантъ»)

Американский актер Джед Аллан, известный по роли миллионера Си Си Кэпвелла в культовом сериале «Санта-Барбара», умер в Калифорнии. Ему было 84 года, сообщают издание TvLine со ссылкой на актера и портал Soap Opera News со сылкой на сына актера, Рика Брауна.

По данным издания, Аллан умер накануне, в субботу, в окружении родных и близких.

Аллан родился в Нью-Йорке в 1935-м. Свою актерскую карьеру он начал в 1964-м, когда снялся в мыльной опере «Любовь к жизни» на телеканале CBS. Одним из наиболее популярных сериалов с участием Аллана стала «Санта-Барбара», где он сыграл Си Си Кэпвела, персонажа, который несколько сотен серий находился в коме. В «Санта-Барбаре» актер был занят с 1986 года и до последней серии, которую сняли в 1993-м.

Он также снимался в таких сериалах, как «Коломбо», «Беверли-Хиллз 90210», «C.S.I.: Майами», «Арлетт». Помимо съемок в сериалах в 1980-х годах Аллан озвучивал рекламу для местного телевидения в Чикаго.

Автор: Ксения Аскерова
Теги: актер
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