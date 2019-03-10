Водителя автобуса госпитализировали после взрыва в Стокгольме

Пассажирский автобус взорвался в центре Стокгольма в воскресенье, в результате водитель госпитализирован. Полиция рассматривает произошедшее как ДТП, сообщила в эфире телеканала Expressen TV представитель полиции Карина Скагерлид.

По ее словам, инцидент произошел в 11:​25 по местному времени (13:25 мск). Взрыв произошел в автобусе, работающем на газе, после чего транспортное средство загорелось. В результате город окутал черный и едкий дым.

«Водитель был доставлен в больницу, в настоящее время я не могу сказать, насколько сильно он пострадал. Других пострадавших нет», — сказала Скагерлид.

Из-за инцидента полиция перекрыла движение на дорогах, ведущих в центр города.