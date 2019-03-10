В США задержали главу криптовалютной пирамиды OneCoin

В аэропорту Лос-Анджелеса задержали гражданина Болгарии Константина Игнатова по делу о международной пирамиде, включающей торговлю мошеннической криптовалютой OneCoin. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Южного округа Нью-Йорка.

Указывается, что после задержания Игнатов, который в настоящий момент является лидером компании OneCoin Ltd, предстал перед судом и был арестован. По данным прокуратуры, Игнатов прибыл в США по делам, связанным с криптовалютой, и остановился в Лас-Вегасе.

В деле также фигурирует сестра Игнатова — Ружа Игнатова, которая является основателем OneCoin и остается на свободе. Она обвиняется в мошенничестве с использованием средств коммуникации, мошенничестве с ценными бумагами и отмывании денег. Прокуратура заявила, что из-за схемы Игнатовых потерпевшие «инвестировали миллиарды долларов по всему миру в мошенническую криптовалюту». По данным следствия, Игнатова основала OneCoin в 2014 году и руководила компанией до 2017 года, когда перестала появляться на публике. После этого компанию возглавил ее брат.

Как заявил заместитель директора ФБР Уильям Суини-младший, OneCoin не имеет реальной ценности и не может быть использована для покупки чего-либо.