Глава Минздрава Туниса ушел в отставку после смерти в больнице 11 детей

Глава Минздрава Туниса ушел в отставку после смерти в больнице 11 детей

Министр здравоохранения Туниса Абдель Рауф аш-Шариф подал в отставку после того, как 11 младенцев умерли в центре акушерства и неонатологии больницы Рабта. Об этом сообщает TAP.

Би-би-си со ссылкой на премьер-министра страны Юсефа Шахеда уточняет, что по факту смерти детей начато расследование. По данным Минздрава Туниса, все младенцы умерли 7—8 марта от септического шока.

Аш-Шариф ушел в отставку спустя четыре месяца после своего назначения.

Ранее Министерство здравоохранения Туниса сообщило, что в период с 7 по 8 марта в центре умерли 11 новорожденных. В связи с произошедшим был сформирован специальный комитет, который должен определить причины гибели детей и виновных в них. 9 марта ведомство заявило, что за последние 24 часа случаев смерти зафиксировано не было.