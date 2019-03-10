Умер внук адмирала Колчака

Внук адмирала Колчака Александр Колчак скончался в Париже в возрасте 85 лет. Об этом говорится в сообщении на сайте Союза потомков галлиполийцев. Как пояснили в Союзе, он умер утром 9 марта после долгой болезни.

Внук адмирала Колчака родился в 1933 году и проживал в столице Франции, был известным джазовым музыкантом.

Адмирал Александр Колчак — лидер белого движения, участник Первой мировой войны, полярный исследователь. Расстрелян в 1920 году, Забайкальский военный суд в 1999 году отказал в реабилитации военного. В 2004 году в Иркутске установили памятник адмиралу.

Общество галлиполийцев создано в 1921 году офицерами Армейского корпуса Русской армии генерала Врангеля. Тогда они были расквартированы в Галлиполи (Турция) и на Галлиполийском полуострове. Общество входило в состав Русского общевоинского союза (РОВС).

Союз потомков Галлиполийцев создан во Франции в 2008 году, он не является частью Общества галлиполийцев. Деятельность общества носит мемориальный характер. Председатель организации — ​Алексей Григорьев.