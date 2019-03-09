Скончался настоятель Казанского собора

Протоиерей Павел Красноцветов, настоятель Казанского собора, скончался в возрасте 87 лет. Об этом говорится на сайте митрополии Русской православной церкви в Санкт-Петербурге.

В сообщении отмечается, что Красноцветов умер после продолжительной болезни. Он был председателем приходского собрания собора с 1996 года. «Под руководством отца Павла была возрождена приходская жизнь в соборе», — подчеркивает митрополия в Петербурге.

Свои соболезнования в связи со смертью Красноцветова также выразил патриарх Кирилл, который назвал его образцом для подражания для молодых священников. Церемония прощания с настоятелем пройдет в Казанском соборе 13 марта, он будет похоронен на Никольском кладбище Александро-Невской лавры.