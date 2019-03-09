В Финском заливе Петербурга спасли почти сто рыбаков

За субботу, 9 марта, спасатели эвакуировали с Финского залива 97 рыбаков. Об этом говорится в сообщении ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.

«Несмотря на все предупреждения, <...> в этот непогожий день нашлись все-таки любители зимней рыбалки, рискнувшие испытать лед Финского залива на прочность, а заодно и поиграть в игры со смертью», — отмечается в сообщении.

Спасатели подчеркивают, что в городе были штормовой ветер и метель, которые привели к интенсивному разрушению ледяного покрова в заливе. В результате в опасности оказались десятки рыбаков.

При этом МЧС не смогло оперативно прийти на помощь рыбакам, так как дамба залива была закрыта. Спасатели решили провести «спецоперацию», в рамках которой спасательные катера на другую сторону дамбы перевезли эвакуаторы ГИББД. Таким образом рыбаков удалось благополучно доставить на берег.​